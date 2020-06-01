Совокупная задолженность россиян по банковским кредитам за I квартал 2020 года увеличилась на 4% и составила 18,22 трлн рублей. Такие данные обновленной карты кредитной и сберегательной активности российских семей приводят эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков», проведя анализ данных Банка России, Росстата и других открытых источников.



По данным Национального бюро кредитных историй, минимальное количество заявок на беззалоговые кредиты зафиксировано в первую неделю марта во всех категориях кредитов. Наиболее резко упал спрос на крупные займы объемом более 300 тыс. рублей — на 72% от максимальных мартовских показателей. На займы объемом 30—100 тыс. рублей и 100—300 тыс. рублей на пике падения было подано на 60% меньше заявок, на займы до 30 тыс. рублей — на 49% меньше. При этом спрос на небольшие кредиты до 30 тыс. рублей показывает наиболее сильную тенденцию к восстановлению. Вместе с тем эксперты ОНФ отметили всплеск заявок в последнюю неделю марта, что связывают с увеличением спроса перед введением карантина.

«Полагаю, это может быть связано со всплеском потребительского спроса, который затем, в начале апреля, существенно сократился. Именно в конце марта, когда появилась информация о начале пандемии и вероятном введении ограничительных мер, граждане стали более активно обращаться за заемными средствами. Тогда не многие еще осознавали последствий режима самоизоляции и рассчитывали «перехватить» у кредиторов до завершения карантина. Полагаю, данные второго квартала продемонстрируют негативные тенденции с увеличением и уровня закредитованности, и просрочки», — подчеркнула руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

В I квартале 2020 года просроченная задолженность на одного экономически активного жителя продолжает сохраняться в среднем на уровне 18—20 тыс. рублей.

Уровень долговой нагрузки российских семей по итогам I квартала текущего года в среднем составил 30% от годового дохода. Уровень закредитованности по России за квартал снизился на 1%, но в целом за — год увеличился на 2%, что сказывается негативным образом на финансовом состоянии семей — больше доходов уходит на расчеты по кредитным обязательствам.

Уровень закредитованности отдельных регионов превысил 50% в Калмыкии и Тыве, 40% — в Ленинградской, Курганской, Иркутской, Оренбургской областях и Удмуртской Республике. Низкие показатели закредитованности сохраняются в регионах Северо-Кавказского федерального округа, а также в Крыму и Севастополе.

Кроме того, в первые три месяца года было выдано на 10,3% меньше потребительских кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 4,07 млн рублей. Наибольшее количество потребительских кредитов в марте было выдано в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Республике Башкортостан и Свердловской области.

Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено практически во всех регионах страны. Самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Ставропольский, Хабаровский и Алтайский края, Республика Башкортостан и Челябинская область. В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов в марте текущего года снизилась на 10,2% и 10,1% соответственно.

Доля и объем просроченных долгов в целом по стране за I квартал 2020 год увеличилась по сравнению с IV кварталом 2019 с 4,2% до 4,3% — с 729 972 млрд рублей до 788 591 млрд рублей.

По данным Национальной ассоциации коллекторских агентств, события I квартала 2020 года оказали влияние на платежеспособность населения. Первыми в группу риска попали заемщики, имеющие один или несколько необеспеченных кредитов. Таких клиентов уже около 28 млн человек, то есть около 40% от экономически активного населения. В прошлом году на финансовые трудности ссылались около 50% должников.



«С учетом событий периода ограничений и данных, которые мы получаем в ходе работы консультационного центра ОНФ по кредитным и ипотечным каникулам, мы прогнозируем во втором квартале серьезное увеличение показателей просрочки и рост количества персональных дефолтов. Несмотря на предпринимаемые правительством меры, кредиторы не сумели оперативно адаптироваться к появлению новой нормативной базы и многие потребители просто не смогли воспользоваться инструментами льготного периода», — поясняет Лазарева.

На 4% увеличился объем просроченных автокредитов в I квартале, при этом треть из них приходится на Москву, Краснодарский край, Башкортостан, Санкт-Петербург и Татарстан.

Банковские депозиты в I квартале 2020 года составили 24,5 трлн рублей, уменьшив объем на 20% по сравнению с началом года. По сравнению с I кварталом 2019 года объем депозитов снизился на 13%.

«В первом квартале мы отметили рост депозитов в иностранной валюте на 14%. Это связано с событиями карантина и периодической паникой вкладчиков, выражавшейся в конвертировании рублевых депозитов в валютные. Отразилось на ситуации введение налога на проценты по вкладам. Потребители считают сбережения в валюте более надёжными, поскольку доход от курсовой разницы по вкладам в иностранной валюте не подлежит налогообложению, а проценты по валютным вкладам для расчета налога будут пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка России на день фактического получения дохода» — добавила Евгения Лазарева.

По уровню сбережений лидируют семьи Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской, Самарской, Ярославской, Мурманской и Владимирской областей.

«Наши наблюдения показывают, что, несмотря на незначительное снижение уровня закредитованности в первом квартале, уже наметились тенденции к снижению уровня благосостояния граждан. Мы прогнозируем, что по итогам второго квартала уровни закредитованности и просрочки продемонстрируют значительный рост. Это связано, в первую очередь с ограничениями периода повышенной готовности и вынужденной самоизоляции. Несмотря на предпринимаемые правительством и регулятором меры, многие граждане уже в марте — апреле столкнулись с потерей работы и резким падением доходов. Из-за жесткого ограничения по лимитам на предоставление кредитных каникул, довольно большое количество заёмщиков не смогли воспользоваться этой мерой поддержки и не согласились на предложения собственных программ реструктуризации банков, поскольку они делают кредиты дороже и обслуживать их и так не на что. Работодатели этих граждан поддержать также не смогли из-за ограничений и препятствий в получении мер господдержки. В результате, карта следующего квартала будет демонстрировать негативные тенденции на резкое увеличение количества персональных дефолтов», — заключает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков».