Количество выдач кредитов населению в апреле сократилось больше, чем в кризисы 2014—2015 и 2008—2009 годов, свидетельствуют данные исследования Объединенного кредитного бюро.

Так, по данным ОКБ, во время мирового финансового кризиса наибольшее падение было зафиксировано в декабре 2008 года и составило 47%. Второе крупнейшее сокращение количества новых выдач в розничном кредитовании было в январе 2015 года — 58%.

В апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019-го падение оказалось самым крупным — выдачи сократились на 62%. При этом объемы кредитования сократились не так сильно, как в предыдущие кризисы.

«Сейчас, как и в прошлые кризисы, банки выдают кредиты только заемщикам с хорошей кредитной историей и прозрачными стабильными доходами. Однако к этим факторам добавился еще один — снижение доступности как самих банков, так и торговых точек из-за режима самоизоляции. Поэтому помимо выдач кредитных карт антирекорд установили, например, кредиты на покупку товаров в торговых точках. В 2008 году розничное кредитование восстанавливалось около года, в 2014 году — полтора года. Сейчас мы тоже ожидаем, что кредитование начнет расти медленно по мере восстановления экономики», — комментирует генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

