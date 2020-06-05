Банк России установил официальные курсы валют на 3 июня.

Курс доллара понизился на 72,83 копейки, составив 68,9831 рубля (69,7114 рубля на 2 июня). Курс евро снизился на 85,94 копейки до 76,7782 рубля (с 77,6376 рубля на 2 июня).

На Московской бирже на 12:49 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 41 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 9 копеек, валюты стоят 68,71 и 76,86 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 68,68—69,15 рубля за доллар и 76,61—76,99 рубля за евро.