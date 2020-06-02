Заочно арестован акционер банка «Северный Кредит» Алексей Железов, обвиняемый в хищении вместе с соучастниками более 3,3 млрд рублей из средств вкладчиков, а также в их легализации, сообщили в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Вологодской области.

«Соответствующее решение принял Вологодский городской суд. Мера пресечения избрана Железову на два месяца с исчислением срока с момента экстрадиции на территорию РФ или с момента задержания на территории РФ, поскольку с 27 марта он находится в международном розыске», — уточнили в ОПС.

Так, Железов, являясь акционером банка «Северный Кредит», совместно с его руководством и работниками путем оформления фиктивных кредитных договоров похитил 3,138 млрд рублей, принадлежащих банку. По версии следствия, для осуществления мошенничества обвиняемые совершили ряд мнимых сделок, направленных на пополнение кассы банка на указанную сумму и выдачу денежных средств. Железов обвиняется также в том, что вместе с председателем правления банка Людмилой Петровой, которая заключила с ООО «Жемчужина Севера» кредитный договор на сумму 20 млн рублей, похитили эти деньги.

По данным следствия, Железов вместе с Петровой и неустановленными следствием лицами заключили 11 фиктивных договоров на поставку в банк компьютерной техники на сумму 69 млн рублей, перечислив их на счета подконтрольных себе организаций.

«Также Железов и неустановленные пока работники Севергазбанка организовали подписание семи однотипных договоров, согласно которым ООО «Инфо-Центр» принимает на себя обязательства по предоставлению услуг банку по абонентскому обслуживанию технических телекоммуникаций. При этом банк в заключении данных договоров не нуждался. Денежные средства, перечисленные ООО «Инфо-Центр» в общей сумме около 72 млн рублей, также были похищены», — говорится в материалах следствия.