В Госдуме готовят инициативу, которая призвана увеличить объемы производства золота в России как минимум вдвое, пишут «Известия» . В середине июня депутаты внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене 20-процентного ввозного НДС на драгоценные металлы. Об этом рассказали авторы документа депутаты Дмитрий Ионин и Игорь Ананских.

Сегодня доля России в мировом объеме переработки золота составляет 7%, стоимость перерабатываемого металла — примерно 1,2 трлн рублей, отметил директор компании по первичной переработке драгоценных металлов «Легион» Илья Тарасов. Эти показатели могут вырасти как минимум в два раза, дополнительно в стране могут перерабатывать еще 300 тонн золота, считает Игорь Ананских.

Загрузка отечественных аффинажных заводов может увеличиться на 20%. Они давно лоббируют отмену ввозного НДС на драгоценные металлы, отметила аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Брокер» Оксана Лукичева. Это, конечно, принесет выгоду производителям, но очевидно и позитивное влияние на экономику страны: благодаря увеличению объемов работы заводов вырастет количество рабочих мест, подчеркнул директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

По оценке Игоря Ананских, если в стране будет дополнительно перерабатываться около 300 тонн золота, это даст тысячи новых рабочих мест. Кроме того, в казну будут поступать дополнительные налоги с заработной платы сотрудников и самого производства, отметил он. Также переработанное в России золото сможет закупать ЦБ для наращивания золотовалютного резерва страны, что может укрепить рубль, подчеркнул Дмитрий Ионин.

По мнению экспертов, прежде чем принимать изменения в законодательство, необходимо понять, какая сейчас нагрузка по НДС у аффинажных заводов, и предусмотреть, что льготой смогут воспользоваться только те предприятия, которые в первые два года после отмены НДС расширят штат сотрудников. Главная причина, по которой в Швейцарии производится больше всего золота, заключается не в отсутствии ввозного НДС — это страна-сейф, нейтральная и не участвующая ни в каких геополитических конфликтах. Поэтому эксперты считают, что отмена налога не окажет существенного влияния на загрузку отечественных аффинажных заводов.