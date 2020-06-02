Стоимость реализации общенационального плана по восстановлению экономики составит около 5 трлн рублей примерно за два года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Он также добавил, что план содержит около 500 конкретных мероприятий.

«Общенациональный план содержит около 500 конкретных мероприятий. Стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 триллионов рублей», — сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что правительство по поручению президента подготовило общенациональный план действий, обеспечивающий восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.