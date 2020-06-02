Министерство финансов внесло в правительство проект постановления, которое предусматривает снижение первого взноса по льготной ипотеке до 15% от общей суммы платежа, пишет РБК .

Проект направлен на реализацию перечня поручений президента РФ и предусматривает снижение первоначального взноса с 20% до 15% по ипотечным кредитам, предоставляемым в рамках программ «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Льготная ипотека под 6,5% годовых», сообщили в Минфине. Постановление также корректирует взаимодействие заемщиков, кредиторов и госкорпорации «ДОМ.РФ» с учетом сложившейся практики. В проекте предусмотрено упрощение процедуры получения льготного займа.

Постановление правительства, устанавливающее правила программы льготной ипотеки, вступило в силу в начале мая. Оформить жилищный кредит по ставке 6,5% (она сохранится на весь срок займа) можно будет до 1 ноября. Пока что минимальный первоначальный взнос составляет 20%, лимит по объему кредита в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти — 8 млн рублей, в других регионах — 3 млн рублей. Разницу между рыночной и льготной ставкой банкам возмещает государство.