Малый и средний бизнес рассматривается как один из основных драйверов роста в новой посткризисной экономике. Об этом заявили в Минэкономразвития РФ, комментируя подготовленный правительством общенациональный план восстановления экономики.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, план является продолжением пакета антикризисных мер, направленных на поддержку занятости и доходов населения, а также восстановление экономической активности в целом. Ключевые инициативы плана дополняют национальные проекты, конкретизируют их параметры и инструменты на этапе восстановления экономики.

«В связи с этим необходимо решить несколько взаимосвязанных задач. Во-первых, перезапустить инвестиционный цикл и обеспечить рост инвестиционной активности частного и государственного секторов экономики. Во-вторых, обеспечить восстановление и развитие индивидуального, малого и среднего предпринимательства. МСП рассматривается как один из основных драйверов роста в новой посткризисной экономике», — подчеркнули в МЭР.

Еще одной задачей в ведомстве называют ускорение технологического развития экономики и повышение производительности труда, в том числе на основе цифровизации. В МЭР ожидают опережающего роста в IT-отрасли, а также увеличения числа малых и средних высокотехнологичных компаний.

Кроме того, необходимо реализовать новые возможности для импортозамещения и увеличить несырьевой экспорт, а также восстановить работу отраслей, прямо или косвенно пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, подчеркивают в министерства.



«Важно, что план учитывает бюджетные ограничения, с которыми столкнулась российская экономика. Необходимость реализации масштабных антикризисных программ потребовала существенного смягчения бюджетной политики. В условиях ожидаемого снижения доходов бюджетные расходы не сокращаются, а, наоборот, увеличиваются, будут задействованы средства ФНБ и заимствования, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы», — говорится в комментарии.