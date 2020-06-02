Еще в марте Министерство сельского хозяйства России оповестило банки, что с 30 марта 2020 года прием реестра потенциальных заемщиков будет осуществляться только в электронном виде с использованием СМЭВ, чем вызвало немалый ажиотаж среди кредитных организаций. И это на фоне тех важных пунктов, которые были определены Постановлением Правительства РФ №1528. В нем, напомним, говорится, что уполномоченные банки , могут возместить недополученные ими доходы по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям по льготной ставке. Действуя в рамках установленных правил взаимодействия с Минсельхозом России, кредитные организации могут автоматизировать процесс формирования реестров и отчетов.

Банк «Кубань Кредит» оперативно отреагировал на рекомендации властей и, действуя в рамках установленных правил взаимодействия с Минсельхозом России, воспользовался технологическими решениями компании iDSystems и автоматизировал процесс формирования вышеупомянутых реестров.

Проект стартовал 26 марта 2020. Команда iDSystems начала внедрение в банке «Кубань Кредит» модулей для электронного документооборота с Министерством сельского хозяйства «Аналитическая система» и «Шлюз» системы « iDБанк ».

С помощью Модуля «ЭДО с МСХ. Аналитическая система» системы «iDБанк» формируются различные реестры, регулярные отчёты и печатные формы в соответствии с требованиями Приказа Минсельхоза России от 22.08.2019 N 496 на основе сведений, загруженных из информационных систем банка.

В проект, реализуемый компанией iDSystems в банке «Кубань Кредит», входит электронный обмен с Минсельхозом по следующим видам сведений:

Программные компоненты системы «iDБанк» имеют развитый интерфейс оператора и программные интерфейсы, позволяющие провести прозрачную интеграцию с учётными системами банка.

Первый этап проекта был завершен стремительно: уже 7 апреля «Кубань Кредит» смог отправить «Реестр потенциальных заемщиков» в продуктивный контур СМЭВ, а обмен по остальным видам сведений находится в процессе внедрения.

Таким образом, действуя быстро и слаженно, в соответствии с требованиями регулятора, iDSystems и «Кубань Кредит» не только осуществили важное внедрение, но и минимизировали риски для банка по финансовым потерям.

О компании iDSystems:



iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между организациями финансовой сферы и государственными органами.

По состоянию на январь 2020 года, клиентами компания iDSystems являются более 160 кредитных организаций, из них 53 Банка из рейтинга TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, что составляет более 30% банков, работающих на Российском финансовом рынке.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР («Национальный Совет Финансового Рынка» ) в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в консорциум iCAM