Около 151 млрд рублей будет направлено в России в этом году на пособие для детей до трех лет, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

«Ежемесячные выплаты на первого ребенка были продлены до достижения им трех лет. Кроме того, теперь за пособием могут обратиться семьи, где среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов на человека. Благодаря этому сегодня уже 718 тысяч семей ежемесячно получают пособие в размере регионального прожиточного минимума на ребенка. Всего этим правом могут воспользоваться 80% семей, проживающих в РФ, и в 2020 году на эти цели нами будет направлен 151 миллиард рублей», — сказал Котяков.

Ежемесячные выплаты в 5 тыс. рублей могут быть назначены на 5 млн детей, сейчас они уже выплачиваются на 3,7 млн детей, добавил министр труда и социальной защиты. «Сейчас дополнительно для всех семей, где воспитываются дети до трех лет, за апрель, май и июнь введена ежемесячная выплата по 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Эти пособия могут быть назначены почти на 5 миллионов детей. Сейчас они уже выплачиваются на 3 миллиона 700 тысяч детей. На данный момент перечислено 36,5 миллиарда рублей», — указал Котяков.