Общенациональный план восстановления экономики РФ предполагает субсидирование процентной ставки по кредитам организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Планом предполагается «предоставление государственных гарантий до 100 млрд рублей и субсидирование процентной ставки по кредитам организаций ЖКХ».

Кроме того, в перечень мер включен пункт о субсидии из федерального бюджета ресурсоснабжающим организациям, субъектам РФ, муниципальным образованиям на закупку оборудования отечественного производства, необходимого в том числе для перекладки ветхих коммунальных сетей.