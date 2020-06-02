Коэффициент напряженности на рынке труда в России достаточно высокий — 1,8, на десять вакансий приходится 18 соискателей, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«Сегодня соискатели именно в поиске работы оказываются в непростых условиях, коэффициент напряженности на рынке труда достаточно высокий, он составляет 1,8, то есть на десять вакансий приходится 18 человек соискателей», — сказал Котяков в ходе выступления на правительственном часе в Совфеде.

Число безработных на учете в центрах занятости составляет 2,1 млн россиян, сообщил глава Минтруда.

По его словам, также более 2 трлн рублей было дополнительно выделено на поддержку бизнеса и населения.