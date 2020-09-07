Газпромбанк (ГПБ) в партнерстве с платежной системой Visa и киберспортивной турнирной платформой FaceIt запустил дебетовую карту для геймеров, принимающих участие в командных онлайн-играх Dota2 и CS: GO (Counter-Strike: Global Offensive), следует из релиза финучреждения.

Новая дебетовая карта не только позволяет совершать повседневные покупки, но и дает геймерам доступ к закрытым кибертурнирам на игровой платформе FaceIt.

«Держатели карт смогут принимать участие в борьбе за призовой фонд в обеих дисциплинах командных игровых турниров FaceIt — Dota 2 и CS: GO. Начиная с июня в первые три месяца соревнований по Dota2 и CS: GO среди участников турниров будет распределен призовой фонд в размере 450 тысяч долларов США — как в игровых поинтах FaceIt, так и в рублевых денежных средствах. Поинты FaceIt можно будет обменивать на призы: виртуальные товары для игр, оформление персонажа, официальную продукцию с символикой профессиональных команд», — уточнили в ГПБ.

Участие в программе лояльности для киберспортсменов доступно при совершении покупок по банковской карте FaceIt на 3 тыс. рублей в неделю. При выпуске карты подключение к программе лояльности FaceIt осуществляется автоматически.

