По законопроекту о расширении использования биометрических данных граждан через единую биометрическую систему (ЕБС) возникли разногласия, причем наиболее жесткую позицию занимает Федеральная служба безопасности (ФСБ), которая в предложенном подходе видит риски утечки персональных данных, пишет «Коммерсант» . Внедрение дистанционной идентификации граждан может затянуться на неопределенный срок.

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил, что вокруг законопроекта по использованию биометрии для удаленной идентификации граждан развернулась дискуссия. Возражения службы безопасности имеют принципиальное значение, поскольку информация, собираемая и передаваемая в ЕБС, должна соответствовать требованиям ФСБ по обработке персональных данных с использованием средств криптографической защиты.

Так, в службе выступают против расширения точек сбора данных сотрудниками МФЦ, но допускают использование биометрических автоматизированных кабин, которых в России единицы. Также служба не поддерживает расширение числа организаций, использующих данные ЕБС для удаленной идентификации за счет финансовых организаций не из числа банков. Это приведет к снижению защиты данных, считают в ведомстве. Также в ФСБ категорически против «бесшовного» сочетания биометрических систем банков и ЕБС.

В ЦБ комментировать разногласия с другими сторонами обсуждения законопроекта не стали. В текущей ситуации пандемии закон необходимо принимать как можно быстрее, чтобы обеспечить гражданам возможность дистанционно получать с использованием ЕБС государственные, финансовые и иные услуги, пояснили в ЦБ. Важно расширить возможности граждан по сдаче биометрических данных в ЕБС в наиболее часто посещаемых организациях, таких как МФЦ, при условии обеспечения всех необходимых требований по идентификации и информационной безопасности, добавили в Центробанке.