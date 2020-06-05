Российский рынок акций на прошлой неделе рос вторую неделю подряд и восьмую неделю из последних десяти. Индекс РТС повысился на 2,9% н/н, индекс Московской биржи вырос на 2,6% н/н; индекс MXRU прибавил 4,6% против роста индекса S&P 500 на 2,0%, индекс MSCI EM повысился на 2,2%, индекс StoxxEuro600 – на 4,5%. Индекс РТС взлетел на 50% со своих минимумов марта и демонстрировал рост на протяжении двух месяцев подряд, прибавив 9,9% за май и 13% за апрель, хотя и закрылся снижением в минувшую пятницу, так как инвесторы сейчас задаются вопросом о том, пришло ли время фиксировать прибыль. Рынки в своих котировках учитывают сценарий V-образного восстановления экономики, однако реальная ситуация, конечно же, крайне неоднородна. Оптимизм инвесторов все же, как нам представляется, несколько опережает события и экономические реалии. В пятницу курс рубля подорожал на 0,7% н/н до 70,60 руб./долл., продолжив свое четырехнедельное укрепление и по-прежнему сильно опережая динамику других валют развивающихся рынков; с минимумов начала марта российская валюты укрепилась на 15%. Цены на нефть на прошлой неделе торговались в пределах диапазона $34-36/барр. (Brent). В лидерах роста были бумаги AFLT RX (+7,4%), подхватившись ралли туристических компаний на фоне надежд на открытие этого бизнеса. Сильную динамику показали акции энергетического и металлургического сектора, а также банки. На прошлой неделе рост наблюдался и в бумагах SVST LI (+9,0%), NLMK LI (+8,2%), SBER LI (+7,9%), TCS LI (+7,4%), RUAL RX (+6,2%), HYDR RX (+5,1%) UPRO RX (+3,8%).

Назревают новые проблемы: Мы полагаем, что на этой неделе инвесторы продолжат оценивать поступательные меры на пути к перезапуску экономик, однако на рынках появляются новые опасения в связи с усилением напряженности между США и Китаем, а также протестами в городах США. Рынки акций в целом пытаются игнорировать беспрецедентно слабые статистические данные; исключением из этого негласного правила являются данные по рынку труда США, пользующиеся повышенным вниманием у инвесторов; поэтому на этой неделе рынки ждут пятницы, когда появится новая недельная статистика по безработице.

США и Китай на прошлой неделе избежали конфликта, но трещины в отношениях никуда не исчезли: Нарастающий конфликт между США и Китаем в конце прошлой недели достиг апогея, однако самый пессимистический сценарий сторонам все же удалось избежать после того как стало известно, что действия Дональда Трампа, направленные против Китая, оказались мягче, чем можно было предположить. Д. Трамп не ввел ни крайне жестких экономических ограничений, ни санкций против Китая; кроме того, не изменился и статус торговой сделки. Тем не менее, Д. Трамп дал поручение своей администрации начать процесс отмены политики исключений, которые обеспечивают особый и специальный подход к Гонконгу, и заявил о расторжении отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которая, по его словам, не смогла совместно с Китаем противостоять распространению коронавируса. Сегодня утром напряженность между двумя державами обострилась после того как Китай объявил, что он приостановил закупки сои (главного компонента первого этапа торговой сделки) у некоторых американских фермерских хозяйств. В четверг состоится 31-я годовщина событий 1989 г. на площади Тяньаньмэнь. США и их союзники, скорее всего, воспользуются этой датой, чтобы эскалировать враждебность к Китаю. Однако, из-за обвинений Китая в ответственности за пандемию, угроз запретить торги китайских АДР на американских биржах, конкуренции в части технологического превосходства и большой неопределенности вокруг будущего Гонконга американо-китайские отношения полны всевозможных рисков.

Ситуацию усугубляют протесты в США: Протесты в США вполне предсказуемо негативно влияют на настроение рынков, однако до сих пор особенно сильного влияния рынки не ощущали. Протесты, которые начались на прошлой неделе как реакция на убийство афроамериканца Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе американским полицейским, усиливаются и распространяются по всем штатам, все больше обретая социально выраженный компонент. В дополнение к усилению американо-китайской напряженности, акции протестов, происходящие почти в каждом крупном городе США, не могут не отразиться в какой-то момент на настроении рынков, поэтому мы не исключаем некоторой паузы, а, возможно, и отскока назад.

Акции компаний технологического сектора: утрачен ли пыл? Ралли на американском рынке акций с конца марта в основном было вызвано ростом бумаг пяти крупнейших компаний технологического сектора – Amazon, Microsoft, Apple, Facebook и Google Alphabet – на долю которых приходится примерно 20% индекса S&P. Тем не менее, эти компании начали отставать от рынка: на прошлой неделе они подорожали в среднем всего на 0,5%, тогда как акции банковского сектора и промышленных компаний выросли соответственно на 6% и на 5%. На этом фоне отставал и индекс технологических компаний NASDAQ, рост которого на прошлой неделе составил всего треть роста индекса Dow Jones за аналогичный период. Акции социальных медиа и технологических компаний столкнулись с двойным давлением, что может сдерживать динамику рынка в целом, так как именно эти бумаги были драйверами роста рынка с мартовских минимумов. На прошлой неделе Дональд Трамп выпустил указ, имеющий целью ограничить широкую юридическую защиту, которую федеральный закон в настоящее время предоставляет социальным медиа и другим онлайн-платформам. Усиливается давление на технологические компании и социальные медиа в связи с их партнерскими отношениями с Китаем – к примеру, давление на Apple связано с цепочкой поставок, давление на производителей чипов Qualcomm and Intel – с тем, что Huawei закупает у этих американских производителей комплектующие.

ЕЦБ может сохранить процентные ставки без изменений, так как пакет стимулов пока не утвержден: Пакет помощи объемом 750 млрд евро особенно сильно пострадавшим от пандемии европейским странам смягчает давление на ЕЦБ со стороны лидеров стран ЕС, давно требующих от регулятора дополнительных мер поддержки экономике ЕС. 500 млрд евро этого пакета планируется выдать государствам-членам ЕС в виде субсидий, остальные 250 млрд евро будут доступны в виде займов, главным образом, Италии, Испании и Польше. Тем не менее, пока не понятно, будут ли новые стимулы доступны уже в июне, так как проект помощи в его нынешнем виде может быть неодобренным отдельными странами, в частности против него могут выступить страны из так называемой “четверки бережливых”, особенно Австрия и Голландия. Таким образом, заседание ЕЦБ по ставке в четверг может быть отложено до принятия пакета помощи. Беспрецедентная природа шока в результате пандемии лишь подчеркивает неопределенность экономических перспектив.

В центре внимания инвесторов на этой неделе – статистика о состоянии рынка труда США за май: В пятницу выходят данные по рынку труда США за май – согласно прогнозам, безработица подскочит примерно до 20%; как ожидается, в мае потеряло работу еще примерно 8,5 млн американцев против 20,5 млн в апреле. Хотя в последние недели появляются некоторые признаки оптимизма, связанные с тем, что часть сотрудников возвращается на свои рабочие места по мере открытия бизнесов, эти позитивные изменения вряд ли будут отражены в майской статистике. Впрочем, любые позитивные сюрпризы, конечно же, будут с оптимизмом встречены быками, готовыми ухватиться за любые признаки восстановления пострадавшей от пандемии экономики. Помимо статистики по рынку труда, сегодня выходят индекс деловой активности (ISM) в обрабатывающей промышленности и статистика по продажам автомобилей за май.

В пятницу вступили в силу изменения в расчетной базе MSCI: Мы хотели бы напомнить нашим читателям, что в пятницу, после закрытия торгов, по результатам полугодового пересмотра, вступили в силу изменения в расчетной базе индекса MSCI. Главное изменение касается исключения из расчетной базы индекса привилегированных акций Транснефти. Кроме того, увеличился вес в индексе бумаг Газпрома (с 0,45 до 0,50), PolyusGold (с 0,20 до 0,25), Полиметалла (с 0,45 до 0,50) и ГДР Фосагро (0,30 до 0,35). Веса акций МТС и Татнефти сократились соответственно с 0,50 до 0,45 и с 0,70 до 0,65. Бумаги TSG Group были включены в индекс компаний малой капитализации MSCI Россия, тогда как М.Видео и Safmar исключены из него.

Завершается сезон отчетности за 1К20 российских компаний: Сезон отчетности за 1К20 подходит к концу, хотя несколько компаний еще не отчиталось. Сегодня свои финансовые результаты за 1К20 по МСФО представила PLZL – показатели в целом соответствуют ожиданиям рынка, и мы считаем отчетность НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании. Сегодня отчитался и HHR US – выручка превзошла консенсус-прогноз и нашу оценку соответственно на 1,5-3%, тогда как рентабельность превысила их соответственно на 9-5%. В целом компания представила сильные результаты, однако слабая прогнозируемость бизнеса сохраняется. Завтра отчитывается AFLT. В среду финансовые результаты за 1К20 представит LKOD. На цифры за 1К20 могут негативно повлиять слабые цены на нефть за квартал. В четверг LKOD проведет телефонную конференцию по итогам финансовой отчетности. Завершат текущую неделю финансовые отчетности за 1К20 TATN и ALRS.

На российском рынке акций сохранится спрос на бумаги циклических секторов: Мы ожидаем, что настроение российского рынка акций на этой неделе будут определять развитые рынки, так как ралли сохраняется на фоне открытия экономик Европы и Северной Америки. Впрочем, сейчас реальность рынков и реальность экономики расходятся. Высокие цены на нефть и сильный курс рубля (оба индикатора находятся на своих максимумах) поддерживают инвестиционную привлекательность российского рынка акций. Признаки восстановления китайской экономики и сильный PMI окажут дополнительную поддержку российскому рынку акций, в частности, акциям горно-металлургического сектора (NLMK, SVST, EVR, MNOD, RUAL). Акции туристических компаний, вероятно, по-прежнему будут пользоваться спросом у инвесторов, ориентированных на спекулятивные стратегии; на этом фоне возобновится ралли AFLT. По-прежнему привлекательны энергетические компании на фоне надежд на дивидендные выплаты и ожидаемой коррекции тарифного регулирования (RSTI, HYDR, IRAO, TGKA, OGKB). Сильный курс рубля поддержит акции банков (SBER, VTBR, TCSG) и ритейлеров (MGN, DSKY). Динамика акций нефтегазовых компаний будет определяться динамикой цен на нефть. По бумагам золотодобывающих компаний (POLY, PLZL, POG) инвесторы могут фиксировать прибыль.