Вчера на мировые рынки акций нахлынул поток негативных новостей: во-первых, инвесторы пытались оценить амплитуду взаимного раздражения США и Китая, в том числе масштаб приостановки Пекином импорта сои из США; во-вторых, США на фоне признаков экономического восстановления охватили протестные настроения. Начавшись как реакция на убийство Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе, они охватили все штаты, постепенно обретая ярко выраженный социальный компонент. В этой ситуации российский рынок акций стал для инвесторов “тихой гаванью” на развивающихся рынках – по итогам прошлой недели, завершившейся 27 мая, был зафиксирован приток средств. Российские биржевые индикаторы опережали своих аналогов, по итогам вчерашнего дня индекс РТС прибавил 2,3% до 1 247 пунктов, а индекс Московской биржи подрос на 0,6% до 2 750 пунктов. В лидерах роста были акции нефтегазовых и горно-металлургических компаний. Курс рубля укреплялся пятый день подряд, подорожав по итогам дня на 1,5% до 69,21 руб./долл. и укрепив оптимизм инвесторов в российские активы. Рост цен на нефть с уровней пятницы продолжился – по итогам дня Brent повысилась в цене на 8,4% до 38,32 долл./барр., торгуясь на своих двухмесячных максимумах. Европейские рынки акций восстановились после снижения в пятницу, и по итогам дня индекс StoxxEuro600 повысился на 1,1%: инвесторы старались игнорировать плохие новости и переключили внимание на выход экономик из карантина.

Мы ожидаем, что сегодня восходящий тренд на российском рынке акций продолжится: Мы ожидаем, что сегодня восходящий тренд на российском рынке акций продолжится на фоне сильныхцен на нефть – цена Brent приблизилась к отметке $40/барр., крепкого курса рубля и оптимизма, связанного со снятием карантинных мер, которое может запустить процесс восстановления экономики. Тем не менее, внешний фон пока не столь оптимистичен – сохраняется напряженность между США и Китаем, не прекращаются протесты в США, однако пока инвесторы стараются игнорировать этотпоток негативных новостей. Мы ожидаем, что сегодня в лидерах роста будут компании нефтегазового и горно-металлургического секторов, тогда как крепкий курс рубля окажет поддержку банкам,ритейлерам и энергетическим компаниям.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Численность официально зарегистрированных безработных выросла до 2,09 млн человек на 1 июня; НЕГАТИВНО Численность официально зарегистрированных безработных выросла до 2,09 млн человек на 1 июня 2020 г. Это означает, что за май их число увеличилось на 0,7 млн человек, что аналогично масштабу роста за апрель. Исходя из этого тренда, мы считаем, что общее количество безработных превзойдет 5 млн человек к концу мая, а уровень безработицы приблизится к 7%, что соответствует ухудшению нашей оценки спада ВВП, который, как мы сейчас ожидаем, снизится на 3% по итогам этого года в сравнении со спадом на 1%, который мы ожидали ранее.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

HeadHunter: сильные финансовые результаты за 1К20, но слабая прогнозируемость бизнеса сохраняется; НЕЙТРАЛЬНО Компания HeadHunter (HHR US: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $21,5) вчера представила финансовые результаты за 1К20. Выручка превысила консенсус-прогноз и нашу оценку соответственно на 1,5-3,0%, тогда как скорректированная EBITDA оказалась выше ожиданий рынка и нашего прогноза на 9-5%. Компания отметила, что с середины апреля деловая активность начала постепенно восстанавливаться на фоне смягчения карантинных мер, однако неопределенность остается высокой, мешая обновлению прогноза, который был отозван 15 апреля. Компания подтвердила свое намерение выплатить объявленные 13 марта дивиденды в размере $0,5 на одну акцию позже, однако конкретных сроков не указала – новости в отношении дивидендных выплат можно ожидать во время следующей телефонной конференции или раньше. В целом мы не ожидаем, что инвесторы отреагируют на сильные цифры за 1К20, так как прогнозируемость темпов восстановления бизнеса остается слабой, а дальнейшие перспективы весьма сдержанными.

Выручка за 1К20 оказалась лучше ожиданий, рост бюджетов у региональных предприятий малого и среднего бизнеса продолжает замедляться. Структура драйверов роста выручки HeadHunter, характерная для 4К19, сохранилась в 1К20: вклад в выручку сегмента ключевых клиентов вырос до 41% с 30% в 4К19, тогда как вклад предприятий малого и среднего бизнеса замедлился до 53% с 59% в 4К19 на фоне продолжающегося замедления роста бюджетов предприятий малого и среднего бизнеса в регионах (с 56% г/г в 2019 и 36% в 4К лишь до 27% в 1К20), отражая замедление притока новых платных клиентов (до 14% г/г с 43% в 2019 и 21% в 4К), что не смогла нейтрализовать позитивная динамика ARPC (+11% г/г против 9% в 2019). Что касается продуктовой линейки компании, за исключением пакетной подписки, рост которой ускорился до 15% г/г (против 14% в 2019), доступ к объявлениям о работе и базе данных CV замедлился до 22% г/г в каждом из сегментов с 40 - 26% г/г в 2019.

Перенос сроков выплаты дивидендов все еще актуален. Компания подтвердила свое намерение выплатить объявленные 13 марта дивиденды в размере $0,50 на акцию позже, однако конкретных сроков не указала: новости в отношении дивидендных выплат можно ожидать во время телефонной конференции по результатам следующего квартала или раньше.

Снижение выручки примерно на 25% с начала квартала; отсутствие конкретного прогноза на год. Выручка HeadHunter снизилась на 25% с начала квартала – при этом в апреле ее снижение было сильнее, тогда как в мае ее снижение замедлилось. Несмотря на некоторые позитивные признаки в части спроса, прогнозируемость рекрутингового рынка в целом остается низкой – нет ясного понимания сроков выхода из карантина, особенно в Москве; кроме того, потенциально не исключается вторая волна пандемии. Все это препятствует составлению точного прогноза на данном этапе (напомним, что HH отозвала свой прогноз на 2020 г. 15 апреля). Менеджмент представит инвесторам новый прогноз на 2020 г. в диапазоне от нескольких недель до ближайших двух месяцев. Если текущие тренды продолжатся, менеджмент ожидает рост выручки г/г в 2П20, в частности в 4К20.

Итоги телефонной конференции:

Конкуренция: Учитывая ограниченные инвестиционные бюджеты, менее крупные игроки в данный момент находятся в менее выигрышной ситуации, чем может воспользоваться HH будучи лидером рынка и располагая в своей базе данных 45 млн CV (это в 2-2,2 раза больше, чем у Superjob или Zarplata и еще больше в сравнении с Avito или Worki). Кроме того, HH вышла на более высокую степень диверсификации своих услуг, располагая в своем портфеле предложениями как для офисных, так и рабочих специальностей в соотношении 50/50, что является еще одним преимуществом по мере того как компании начнут оптимизировать рекрутинговые бюджеты и будут обращаться к лидерам рынка.

2П20 предоставляет хорошие возможности для дальнейшей консолидации рынка, учитывая более интенсивные расходы на маркетинг. Это в целом приведет к снижению маржинальности, а также планам смягчить контроль над затратами с июня в случае продолжения восстановления нынешними темпами. С точки зрения ценообразования компания по-прежнему будет придерживаться своего курса, однако повышая гибкость в этих вопросах. Новые цены должны быть объявлены клиентам этим летом.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)