Финансовый супермаркет Eurogiro – это универсальная цифровая платформа, объединяющая поставщиков финансовых услуг с глобальной почтовой сетью. Сотрудничество с новым партнером позволит получать денежные переводы «Золотая Корона» в Европе еще проще.

Проект пока пилотируется в двух странах: Болгария и Албания, в которых общая инфраструктура обслуживания Eurogiro насчитывает более 3,3 тыс. офисов. В планах партнеров расширение списка стран – следующими направлениями станут страны Балтии и Турция.

«Eurogiro – это глобальное сообщество почтовых и финансовых организаций, объединяющее физический и цифровой мир. Такая философия и такой подход к бизнесу, подкрепленные серьезной рыночной экспертизой партнера, очень близки нам, поэтому мы верим, что это сотрудничество принесет положительные результаты», – говорит Олеся Федорова, заместитель директора сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы».

«Мы рады вступить в это партнёрство с «Золотой Короной», и с нетерпением ожидаем в ближайшем времени совместной работы на новых рынках. Включив сервис денежных переводов «Золотой Короны» в нашу сеть, почтовые операторы смогут увеличить список предлагаемых услуг и поток доходов, а партнёр – свой территориальный охват», - сообщает Адам Эрритцё, CEO Eurogiro.

Сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» (бренд Кoronapay) входит в платежную систему «Золотая Корона». Оператор Платежной системы «Золотая Корона» – РНКО «Платежный Центр» (ООО), рег. номер 0012 от 20.12.2012 г., лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014 г. Сервис предоставляет услугу денежных переводов без открытия банковского счета в 34 странах мира, инфраструктура обслуживания насчитывает более 50 тыс. пунктов. ​Участниками и партнерами сервиса являются свыше 450 банков и крупные торговые сети.