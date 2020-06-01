По итогам апреля розничное кредитование в России показала худшую динамику с 2007 года, пишет «Коммерсант» . Так, по данным Объединенного кредитного бюро, по итогам апреля банки выдали более 1,22 млн кредитов почти на 435,6 млрд рублей, показав снижение год к году на 61,7% и 47% соответственно. Наибольшее снижение выдач зафиксировано в сегменте автокредитов (на 80,1%) и кредитных карт (на 73,2%). POS-кредиты потеряли 65%, кредиты наличными — 54,6%, ипотека — 18,2%.

По словам гендиректора Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» Олега Лагуткина, столь существенное снижение объема выдаваемых кредитов привело к тому, что упали объемы розничных кредитных портфелей. Портфель потребкредитов потерял 1,5%, автокредитов — 3,0%, кредитных карт — 2,8%. Единственным видом кредитования, по которому кредитный портфель не только не снизился, а даже вырос, стала ипотека — на 0,4%, отметил Лагуткин.

Крупные банки подтверждают резкое падение выдач почти всех видов розничных кредитов. Ипотека по-прежнему была востребована у населения. Снижение спроса на потребительские кредиты и кредитные карты, которое наблюдалось в апреле, вызвано не экономическими причинами, а ограничительными мерами, введенными из-за пандемии, считают банкиры. Поддержку ипотечному рынку оказал запуск госпрограммы льготной ипотеки под 6,5%.

В мае банкиры отмечают положительную динамику выдач и рассчитывают на оживление рынка. По их словам, банки сейчас очень консервативно подходят к выдаче нецелевых кредитов, однако некоторые сегменты начинают восстанавливаться. Так, отмечается увеличение обращений в отделения за потребительскими кредитами. Из-за отложенного спроса и запуска новой госпрограммы поддержки ипотеки общие выдачи по итогам 2020 года не будут сильно ниже результатов 2019 года.

По мнению экспертов, точка падения была пройдена в апреле, но период восстановления может занять полтора-два года, эти сроки примерно соответствуют тому, что наблюдалось по отрасли шесть лет назад. Если не произойдет второй волны пандемии, банки в 2020–2021 годах смогут быстрее активизировать розничное кредитование. В апреле 2020 года причина снижения выдач была в большей степени технической — это режим самоизоляции, в то время как желание кредитовать население, хотя и по более жестким стандартам, у банков осталось, пояснили эксперты.