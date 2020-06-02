Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Саратов» на уровне «ruB+» со «стабильным» прогнозом и отозвало его в связи с отказом банка от актуализации рейтинга, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу в сочетании с приемлемыми показателями рентабельности, адекватным качеством активов, приемлемой ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, кредитный портфель банка (без учета МБК) составляет порядка 52% валовых активов на 1 апреля 2020-го и представлен преимущественно ссудами МСБ. Агентство отмечает приемлемое качество кредитного портфеля: доля просроченной задолженности в кредитах юрлиц и индивидуальных предпринимателей составила 8% на 1 апреля 2020-го; доля ссуд IV—V категорий качества в совокупном кредитном портфеле — 7%.

Запас текущей ликвидности банка на 1 апреля 2020-го выдерживает досрочный отток 67% привлеченных средств срочностью свыше одного месяца, при этом ЛАТ полностью покрывают привлеченные средства.

