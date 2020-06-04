Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Еврофинанс Моснарбанка на уровне «ruBB+» и изменило прогноз по рейтингу с «развивающегося» на «стабильный».

«Изменение прогноза по рейтингу на «стабильный» связано с завершением процедуры смены акционеров и консолидацией контрольного пакета акций у Росимущества, а также с адаптацией банка к введенным санкционным ограничениям. Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу при невысоких показателях прибыльности, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления», — говорится в сообщении агентства.

«Эксперт РА» напоминает, что Еврофинанс Моснарбанк специализируется на корпоративном кредитовании и операциях с ценными бумагами, обслуживает расчеты по российско-венесуэльским проектам. С 2019 года кредитная организация контролируется Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (50,000012%), которое получило акции от прежних акционеров — ВТБ и Газпромбанка; 49,999988% акций принадлежит венесуэльскому государственному Фонду национального развития.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена невысокими конкурентными позициями банка на российском рынке в сочетании со слабой диверсификацией бизнеса по направлениям деятельности и узкой клиентской базой, отмечается в релизе. Включение банка с 11 марта 2019 года в санкционный список Министерства финансов США ограничивает его конкурентные позиции в части проведения расчетов в долларах и взаимодействия с контрагентами, в том числе с резидентами РФ, из-за угрозы вторичных санкций. Агентство отмечает риски потенциального ухудшения конкурентных позиций банка в случае очередного обострения политической ситуации в Венесуэле. Кроме того, размер активов, порядка 70% которых представлено высоколиквидными средствами, размещениями в ценные бумаги и МБК, подвержен существенным колебаниям вследствие высокой волатильности ресурсной базы юридических лиц, что обусловлено бизнес-моделью банка.

Сильная позиция по капиталу при невысокой способности к его генерации обусловлена высокими значениями нормативов достаточности собственных средств (Н1.0 на 1 апреля 2020 года — 32,2%, значения Н1.2 и Н1.1 равны 29,8%, Н1.4 составляет 13,8%) в сочетании с невысокими показателями эффективности деятельности. Агентство отмечает высокий уровень устойчивости капитала банка к реализации кредитных рисков. Вместе с тем для банка характерен приемлемый уровень операционной эффективности.

Основу активов банка составляют ссуды кредитным организациям и портфель ценных бумаг (45% и 25% на начало апреля соответственно). Качество активов оценивается как адекватное. Корпоративный кредитный портфель (9% валовых активов) сформирован ссудами крупных клиентов и характеризуется приемлемым качеством.

Отмечается комфортная ликвидная позиция банка. Основными источниками фондирования выступают средства кредитных организаций и юридических лиц. Около 50% ресурсной базы характеризуется высокой волатильностью, вследствие чего банк традиционно поддерживает значительный объем высоконадежных, но относительно низкодоходных активов, что негативно отражается на рентабельности бизнеса. Вместе с тем в случае утраты банком волатильной части пассивной базы оценка ликвидной позиции может ухудшиться.



Качество корпоративного управления и бизнес-процессов оценивается консервативно. Так, стратегический вектор развития находится под значительным давлением из-за санкций и падения нефтяных цен, в связи с чем агентство консервативно оценивает возможность реализации банком в среднесрочной перспективе целевых показателей развития, сформированных топ-менеджментом.