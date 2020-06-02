Входящие в состав решения программные продукты EGAR Focus, EGAR Limits Manager и EGAR Connect были функционально обогащены с учетом дополнительных требований Банка.

В рамках расширения бизнеса Банка на финансовых рынках был автоматизирован сквозной процесс по сделкам FX и FX SWAP на новых площадках онлайн трейдинга NTPro и FX Aggregator, оптимизирован мидл-офис в части сопровождения фронт-офиса по загрузке ценных бумаг, разработана дополнительная отчетность и автоматизирован процесс учета и поддержки сделок с товарными дериватами и сделок РЕПО с открытой датой и плавающей ставкой от момента заведения до отправки в учетную систему.

Блок функциональности контроля лимитов в режиме реального времени реализует пре-трейд контроль лимитов по зарегистрированным заявкам при работе с Московской биржей. При этом механизм высокопроизводительных вычислений системы обеспечивает минимальные потери на обработку заявки до её передачи к исполнению в торговую систему.

С целью снижения операционных рисков для Банка ГК ЕГАР Текнолоджи обеспечила сквозную автоматизацию процесса обработки сделок денежного рынка от торговых площадок до бэк-офисной системы, вплоть до успешной загрузки в АБС.

Айдар Мухаметзянов, директор дирекции инвестиционного бизнеса ПАО «АК БАРС» БАНК: «Развитие решения EGAR Technology по автоматизации инвестиционных операций позволило построить сквозной процесс обработки сделок, проводимых Банком на финансовых рынках, и одновременно предоставило необходимые аналитические инструменты, сделавшие процесс более эффективным, прозрачным и управляемым. Команда специалистов EGAR Technology не только продемонстрировала высокий уровень предметной и технологической квалификации, но и сумела выстроить такой формат партнерских отношений, который отвечает требованиям современного Банка. Все работы были выполнены в срок, мы удовлетворены тем, что в результате сотрудничества с ГК ЕГАР Текнолоджи получили эффективный инструментарий для поддержания и дальнейшего развития бизнеса ПАО «АК БАРС» БАНК».

Армен Шахназарян, исполнительный директор ГК ЕГАР Текнолоджи: «Команда Банка, включая ИТ и бизнес-подразделения, сделала квантовый скачок в ведении проектов, внедрила гибкие проектные методологии — технологию PI-планирования и методологию SAFe, организовав синхронную работу нескольких вендоров, и за счет этого увеличив в несколько раз скорость внедрения новых функций в промышленную среду. Мы признательны руководству Банка за положительную оценку сотрудничества с ГК ЕГАР Текнолоджи и возможность внести свой вклад в развитие инвестиционного бизнеса главного банка Татарстана».

Решение ГК ЕГАР Текнолоджи (EGAR Technology) находится в эксплуатации и на поддержке в ПАО «АК БАРС» БАНК с 1 апреля 2018. Оно построено на линии продуктов EGAR Focus по автоматизации задач Казначейства и инвестиционных операций при работе

на финансовых рынках, которая включает в себя одноименную торговую платформу, систему управления финансовыми рисками и контроля лимитов EGAR Risk & Limits Manager и интеграционный продукт EGAR Connect.