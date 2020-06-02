Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за январь — апрель 2020 года сократилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — до 40,7 млрд рублей, сообщил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.



«Прошлый год за четыре месяца — 50,4 миллиарда рублей чистая прибыль, четыре месяца 2020 года — 40,7 миллиарда рублей, падение на 19%», — сообщил Пьянов.

Чистая прибыль в апреле 2020 года составила 0,9 млрд рублей, сократившись на 76,9% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Такие данные (неаудированные консолидированные финансовые результаты) отчетности по МСФО за апрель и первые четыре месяца приводятся в релизе ВТБ, головной компании группы.

«Показатели прибыльности находились под давлением в условиях пандемии COVID-19, при этом поддержку операционным доходам оказывало укрепление чистой процентной маржи на фоне смягчения денежно-кредитной политики, проводимой Банком России», — говорится в релизе.



Чистые процентные доходы составили 161,7 млрд рублей за четыре месяца 2020 года и 42 млрд рублей в апреле 2020 года, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 15,6% и 17,6% соответственно. Чистая процентная маржа составила 3,6% по итогам четырех месяцев текущего года и 3,7% в апреле 2020 года (рост на 40 б. п. год к году в обоих периодах).



Чистые комиссионные доходы составили 34,6 млрд рублей за четыре месяца 2020 года (рост на 27,2% год к году) и 6,6 млрд рублей в апреле 2020 года, сократившись на 20,5% по сравнению с апрелем 2019 года в на фоне существенного падения деловой активности.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила 5,0% по состоянию на 30 апреля 2020 года (+30 б. п. с начала года). Покрытие неработающих кредитов резервами по состоянию на 30 апреля 2020 года составило 129,7% (31 декабря 2019 года: 128,7%).

Кредиты физическим лицам увеличились на 0,4% в апреле и на 4,2% за четыре месяца 2020 года, составив 3,5 трлн рублей, основную поддержку этому росту обеспечила ипотека (+6,8% с начала года, +1,5% в апреле).

Кредиты юридическим лицам снизились на 1,1% в апреле (эффект валютной переоценки, без учета валютной переоценки портфель вырос на 0,8%), по итогам четырех месяцев 2020 года корпоративный портфель показал рост на 4,6% и составил 8,5 трлн рублей. При этом портфель кредитов заемщикам из сегмента среднего и малого бизнеса (СМБ) увеличился с начала года на 1,2% с учетом сокращения в апреле на 2,5%.

Расходы на персонал и административные расходы составили 86,4 млрд рублей по итогам четырех месяцев 2020 года и 22,3 млрд рублей в апреле 2020 года, увеличившись на 4,7% и 2,3% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Основным источником роста расходов является проводимая программа стратегической трансформации бизнеса, в том числе в части информационных технологий. Соотношение расходов и чистых операционных доходов (CIR) по итогам четырех месяцев 2020 года составило 42,3% по сравнению с 46,1% годом ранее благодаря опережающему росту операционных доходов.

Кредиты и авансы клиентам (здесь и далее до вычета резервов) по состоянию на 30 апреля 2020 года составили 12 трлн рублей, увеличившись с начала года на 4,5%, при этом в апреле 2020 года совокупный кредитный портфель сократился на 0,7%. Без учета валютной переоценки кредитный портфель вырос на 0,7% в апреле и на 0,8% с начала 2020 года.



Совокупные средства клиентов по состоянию на 30 апреля 2020 года ссоставили 11,8 трлн рублей. В апреле 2020 года совокупные средства клиентов сократились на 0,2%, без учета валютной переоценки средства клиентов выросли на 1,8%. С начала года средства клиентов выросли на 7,5%.

Средства клиентов — юридических лиц увеличились на 1% в апреле и на 9,1% за четыре месяца, составив 6,5 трлн рублей на 30 апреля 2020 года.

Средства клиентов — физических лиц сократились на 1,6% в апреле, без учета валютной переоценки средства клиентов — физических лиц выросли на 0,4%. С начала года средства клиентов — физических лиц увеличились на 5,6%, составив 5,3 трлн рублей на 30 апреля 2020 года.

«Чистая прибыль группы ВТБ за четыре месяца 2020 года составила 40,7 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала 7,2%.Пандемия COVID-19 продолжала оказывать давление на наш бизнес: снижение деловой активности привело к существенному сокращению трансакционных доходов, одновременно, фиксируя ухудшение кредитного качества по ряду портфелей, мы продолжили наращивать общий уровень резервирования. Несмотря на это мы смогли показать рост чистой процентной маржи и размера чистых процентных доходов, а также успешно контролировать расходы группы», — говорится в комментарии президента-председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина.