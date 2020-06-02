Чистая прибыль Экспобанка по итогам I квартала 2020 года составила 736 млн рублей по МСФО, говорится в релизе финучреждения.

Чистый процентный доход вырос на 7% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составил 1,4 млрд рублей. Чистый комиссионный доход вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом и составил 282 млн рублей.

Операционный доход увеличился на 6% и составил 1,7 млрд рублей (1,6 млрд рублей за три месяца 2019-го). Активы Экспобанка достигли 101 млрд рублей на конец I квартала 2020 года (98 млрд рублей на конец 2019 года), доля ликвидных активов составила 36% от общего объема активов на 1 апреля 2020 года.

Кредиты клиентам равнялись 61 млрд рублей на конец I квартала 2020 года (60 млрд рублей на конец 2019 года).

Объем средств на счетах клиентов составил 75 млрд рублей на конец I квартала 2020-го и 93% общих обязательств банка.