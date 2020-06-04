Россияне ухудшили оценку своего материального положения на фоне накопления эффектов от ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса населения, проведенного 14—21 мая компанией «инФОМ» по заказу Банка России.



«Проведенный опрос выявил продолжающееся ухудшение оценок гражданами своего материального положения на фоне накопления эффектов от ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. При этом тенденция к постепенному улучшению оценок материального положения в ближайшем будущем сохранилась», — отмечается в материалах регулятора.

В сравнении с предыдущим опросом на 3 процентных пункта выросла доля респондентов, материальное положение семьи которых серьезно ухудшилось (24%), в целом с момента начала измерений прирост составил 8 п. п. О незначительном ухудшении материального положения на протяжении всех четырех опросов говорит примерно каждый пятый (в последнем — 18%). О неизменности — более половины (52%), однако с момента первого опроса их доля снизилась на 6 п. п. Улучшение материального положения отметили 3% опрошенных, их доля существенно не меняется.

Среди причин ухудшения материального положения россияне продолжают практически так же часто, как и в предыдущих двух опросах, называть уменьшение доходов, своих или кого-то из членов семьи (20%), полную потерю работы или дохода самим респондентом или кем-то из членов семьи (16%), рост семейных расходов (11%). Хотя бы с одной из трех перечисленных проблем столкнулся каждый третий (29%), с двумя — 7%, со всеми тремя — меньше 1%, эти данные довольно близки результатам предыдущих опросов. Несмотря на продолжающееся ухудшение материального положения, россияне стали немного более оптимистично оценивать перспективы его изменения через месяц. Улучшения ждут 15% опрошенных, что на 4 п. п. больше, чем в предыдущем опросе, и на 6 п. п. по сравнению с данными первого опроса. Неизменности ожидают 48%, что примерно соответствует предыдущему опросу и на 10 п. п. больше первого. Доля предполагающих ухудшение материального положения также не изменилась за прошедшие полмесяца, а вот в сравнении с началом измерений упала на 13 п. п. до 23%, в том числе ожидающих серьезное ухудшение — на 8 п. п. до 10%, незначительное — на 4 п. п. до 10%.



Инфляционные ожидания населения во второй половине мая продолжили снижаться. Все реже респонденты говорят о сильном росте цен, отмечает регулятор.



«Продолжила расти доля тех, кто не заметил в последние недели роста цен на какие-либо товары и услуги. Однако о продолжающемся росте цен все еще говорили более половины опрошенных. Среди наиболее подорожавших товаров респонденты, как и ранее, чаще всего упоминали товары длительного пользования, овощи и фрукты, а также мясную и молочную продукцию. Однако частота упоминания этих групп значительно снизилась», — отмечается в материалах регулятора.