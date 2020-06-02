Банк Жилищного Финансирования (БЖФ Банк) запустил дистанционное открытие вклада «Домашний» с эффективной ставкой до 5,8%. Документы можно получить на электронную почту или через курьера от банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Новый вклад «Домашний» предполагает открытие на срок 370 или 550 дней по ставкам 5,65% и 5,2% соответственно (при этом эффективная ставка составит 5,8% и 5,4%). Минимальная сумма первоначального взноса — всего 50 тыс. рублей, а пополнение возможно от 1 000 рублей в течение первых 180 дней действия вклада. Поступление первоначальной суммы во вклад производится безналичным способом», — говорится в релизе.

Для открытия вклада нужно заполнить анкету на странице продукта, прикрепив фото паспорта. Клиент может выбрать или полностью дистанционный способ открытия, который предполагает совершение видеозвонка по Skype от банка для проведения удаленной идентификации, или способ открытия счета с доставкой документов курьером на дом и проведением идентификации на месте.

В период пилотного запуска предложение действительно для Москвы, в Санкт-Петербурге опция станет доступна с 15 июня.