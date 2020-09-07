Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар потерял 17 копеек, а евро — 24 копейки по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 68,97 рубля (минус 15 копеек), курс евро — 76,73 рубля (минус примерно 22 копейки).

В последний раз биржевой курс доллара находился на уровне ниже 69 рублей 6 марта текущего года.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник утром ожидается дальнейшее снижение пары доллар/рубль до 68,6 рубля. По его словам, при достижении обозначенного уровня можно будет присмотреться к уровню 66,3 рубля. В центре внимания остаются события в США и Гонконге.

«Во вторник курс российской валюты может уйти еще на рубль ниже, в район 68 рублей за доллар. Более крепкого рубля мы пока не видим. В ближайшие дни, если не часы, ждем разворота по паре доллар/рубль вверх. Все-таки негативные внутренние макроэкономические факторы должны возобладать и увести рубль в паре с долларом сначала в район отметки 75», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.