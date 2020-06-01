Крупные российские банки значительно увеличили расходы на рекламу в I квартале, пишут «Известия» . Такие данные содержатся в их отчетности. С началом периода самоизоляции кредитным организациям пришлось менять стратегию продвижения. Они нарастили долю рекламы в дистанционных каналах, поскольку наружная перестала приносить отдачу, и на это понадобились дополнительные средства, рассказали представители крупнейших игроков.

Крупные российские банки значительно увеличили расходы на рекламу в I квартале, пишут «Известия» . Такие данные содержатся в их отчетности. С началом периода самоизоляции кредитным организациям пришлось менять стратегию продвижения. Они нарастили долю рекламы в дистанционных каналах, поскольку наружная перестала приносить отдачу, и на это понадобились дополнительные средства, рассказали представители крупнейших игроков.

Так, у пяти банков из первой десятки в январе–марте выросли расходы на привлечение клиентов. ВТБ увеличил рекламный бюджет до 2,1 млрд рублей по сравнению с 1,5 млрд годом ранее, Россельхозбанк — до 297 млн с 50 млн рублей, ФК «Открытие» — до 838 млн с 308 млн рублей, Райффайзенбанк — до 391 млн со 192 млн рублей. Сбербанк нарастил соответствующие расходы до 1,1 млрд по сравнению с 900 млн рублей. В ВТБ сообщили, что в I квартале запустили две телевизионные кампании — имиджевую и по продвижению кредита наличными, а также поддерживали основные продукты розничного бизнеса в цифровых форматах. У Сбербанка увеличились расходы в категории цифровых технологий. Россельхозбанк отмечает рост в продвижении дистанционных банковских услуг и информировании населения о мерах господдержки и противовирусной безопасности.

У Райффайзенбанка в I квартале в фокусе были кредитные и дебетовые карты, а сейчас — дистанционные продукты и сервисы, сообщили в пресс-службе. Газпромбанк в начале года продвигал кредиты и вклады , а с началом пандемии переориентировал коммуникацию на дистанционные каналы обслуживания. У Промсвязьбанка рекламные расходы в I квартале увеличились незначительно, с апреля банк запустил ТВ-рекламу.

По словам экспертов, наружная реклама оказалась нерентабельной и стало труднее продвигать продукты через клиентские офисы. Чтобы перевести продвижение в онлайн, нужны большие затраты, поэтому кратный рост расходов на маркетинг будет продолжаться. Также основное внимание сосредоточено на продвижении кредитных карт с выгодными условиями кешбэка, а ипотечных и инвестиционных продуктов, отметили эксперты.