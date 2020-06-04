Банк «ВРБ» сменил официальное наименование: теперь это ООО «Коммерческий банк «ФинТех». Изменения зафиксированы в ЕГРЮЛ и на странице банка на сайте ЦБ в конце мая.

Напомним, банк был основан в конце 2009 года как «дочка» Вьетнамско-Российского совместного банка (ВРБ, Vietnam-Russia Joint Venture Bank), учредителями которого, в свою очередь, выступали в равных долях российский ВТБ и Банк инвестиций и развития Вьетнама. Летом 2013 года вьетнамцы полностью вышли из капитала банка, называвшегося тогда «ВРБ Москва», после чего 100% его долей консолидировали лизинговые структуры группы ВТБ. Двумя годами позже структуры ВТБ вышли из капитала банка. Осенью 2015-го кредитная организация стала коммерческим банком «ВРБ», без слова «Москва» в названии.

В 2016 году головной офис банка сменил регистрацию с Москвы на Ярославль, а два года спустя вернулся в столицу.

Сейчас у банка 13 бенефициаров-физлиц, из которых десять владеют своими долями напрямую. В их числе глава банка Татьяна Федорцова с долей 5,5%.



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