Банк «Хлынов» предлагает держателям карт программу лояльности, к которой можно подключиться в интернет-банке.

В рамках данной программы держателю начисляются баллы, их сумма, рассчитанная за предыдущий период, является рейтингом клиента. В зависимости от значения рейтинга возможно получить: бесплатное обслуживание карты, начисление процентов на остаток, бесплатное СМС-информирование и другие привилегии.

Начисление баллов осуществляется следующим образом:

при совершении покупок в ТСП от 3 тыс. рублей начисляется один балл, от 5 тыс. — два балла, от 20 тыс. — три балла, от 100 тыс. рублей — четыре балла;

при совокупном среднедневном остатке от 30 тыс. рублей по дебетовым картам — один балл;

при использовании системы «Интернет-банк» (наличие операций оплаты в ТСП, включая оплату коммунальных платежей) — один балл при сумме операции от 3 тыс. рублей в месяц;

при наличии совокупной ссудной задолженности по всем кредитным договорам, включая кредитные карты, — один балл от 15 тыс. рублей, два балла — от 500 тыс. рублей;

при размещении вкладов — один балл при общей сумме от 100 тыс. рублей.

В рамках данной программы лояльности по картам «Дебетовая World» , «Кредитная World» и «Мир Привилегия» возможно бесплатное обслуживание при рейтинге клиента от двух до девяти баллов (в дополнение к уже существующим условиям).

Начисление процентов на остаток от 100,01 рубля до 200 тыс. рублей в размере 3% годовых по дебетовым картам «Дебетовая World», «Мир», «Мир Привилегия», «Mastercard Standard» осуществляется при условии присоединения к программе лояльности и рейтинге клиента от одного и более баллов.

Бесплатное СМС-информирование по вышеперечисленным дебетовым картам предоставляется при рейтинге клиента от пяти до девяти баллов.