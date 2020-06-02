Средняя зарплата в целом по России увеличилась в мае на 4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 42 тыс. рублей, выяснил аналитический центр «Авито Работы». Строительство, производство и транспортно-логистическая сфера лидируют по динамике числа вакансий в мае. При этом строительство и производственная сфера возглавили майский рейтинг профессий по общему количеству вакансий.



В мае общее количество вакансий по стране выросло на 6% по сравнению с апрелем.

«Строительство», «Производство, сырье, с/х» и «Продажи» возглавляют рейтинг наиболее востребованных групп профессий. Именно по специальностям, связанным с ними, в мае работодатели опубликовали больше всего объявлений о найме — 55% от общего числа. Также много вакансий было опубликовано в группах профессий «Транспорт, логистика» и «Автомобильный бизнес». Однако не все из этих сфер при этом выросли по сравнению с прошлым месяцем. Максимальное увеличение количества вакансий по сравнению с апрелем 2020 года зафиксировано в группе профессий «Строительство» (+41%) — несмотря на кризис, наем идет здесь наиболее активно и стабильно», — отмечается в сообщении.

По словам аналитиков, рынок труда еще очень полярен. Часть сфер (например, туризм, ресторанный бизнес, искусство и развлечения) еще не стабилизировались, не имеют возможности вернуться к обычному режиму работы, поэтому значительно отстают по показателям.

«Строительство» традиционно возглавляет рейтинг групп профессий по размеру зарплат. Средний размер оплаты труда по России в этой сфере составил 59 тысяч рублей (+6%). На втором месте — «Автомобильный бизнес», где среднемесячная зарплата по стране — около 47 тысяч рублей (-1%). На третьем месте — «Медицина, фармацевтика» со средней зарплатой 46 тысяч рублей (+5%)», — заключили в «Авито Работа».

