Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Новопокровский», направило в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации ее бывших контролирующих лиц Тарасова А. В., Забелина С. А., Селиванова А. Р., Якунина В. Н., Кнауса С. В., Кнауса В. В., Симонову С. А., Канаева А. В., Демьянова А. Г., Богомолову О. А. в общем размере более 2,513 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Новопокровский» в конце 2017 года. В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшегося в осуществлении «схемных» операций с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам.