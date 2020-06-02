«Яндекс» рассматривает вопрос о возможной реструктуризации своего владения в совместных предприятиях, сообщили в пресс-службе компании, комментируя информацию в СМИ о якобы готовящемся прекращении сотрудничества со Сбербанком в совместных предприятиях.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, написало, что «Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерство по «Яндекс.Маркету» и «Яндекс.Деньгам». При этом первый сервис выкупит «Яндекс», а второй — Сбербанк. Кроме того, «Яндекс» может провести размещение до 5% своих акций, чтобы получить деньги на дальнейшее развитие проектов в интернет-коммерции без поддержки Сбербанка. Принять участие в размещении, по информации The Bell, может ВТБ и Millhouse Романа Абрамовича.

«Яндекс» рассматривает возможную реструктуризацию своего владения в совместных предприятиях», — сказали в пресс-службе компании.

В Сбербанке рыночные слухи не комментируют, заявил представитель банка.