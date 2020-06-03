Реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%, пишут «Известия» . Об этом говорится в квартальном отчете Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН). Такое заметное снижение, вероятно, будет зафиксировано впервые со времен кризиса 1998 года. В номинальном выражении доходы россиян в этом году составят 62,9 трлн рублей. Нынешний кризис сильнее ударил по прослойке населения со средним уровнем заработка, занятого в сфере услуг. Это и станет главной причиной такого спада, говорится в отчете ИНП. Существенное снижение спроса на товары и услуги в дальнейшем усугубится. В этом году динамика потребления домашних хозяйств сократится до 6,2%, а последующего ее восстановления стоит ждать после 2023-го.

Оценки экспертов РАН оказались пессимистичнее, чем у Минэкономразвития. Согласно прогнозу ведомства, реальные располагаемые доходы граждан к концу этого года просядут на 3,8%. В предстоящей трехлетке уровень доходов населения будет увеличиваться.

В Минэкономразвития ожидают, что в 2021-м их рост составит 2,8% при оптимистичных 3,5% у ИНП. В последующие периоды (в 2022 и 2023 годах), по оценкам министерства, прирост прибыли граждан составит 2% и 2,6% (1,5% и 2,2% — у ИНП РАН) соответственно.

Кризис также усугубит существующие проблемы на рынке труда. По итогам 2020-го, экономику ждет сокращение численности занятого населения на 400 тыс. человек, рост безработицы — на 300 тыс. человек, отмечается в отчете ИНП РАН. К 2023 году ни численность занятых (71,7 млн человек), ни безработных (4,9%) не вернутся на докризисный уровень, считают эксперты.

Реальные располагаемые доходы населения сократятся на 6,5—10%, учитывая изменения в номинальных денежных поступлениях граждан и уровень инфляции по итогам текущего года, считает экономист компании «БКС Премьер» Антон Покатович. По его словам, номинальная прибыль россиян сократится на 2—5%. Основной спад будет наблюдаться по итогам II и III кварталов на 15% и 6% по сравнению с этими же периодами 2019-го. Он добавил, что возвращение реальных доходов в зону роста вблизи 3% в следующем году будет весьма сложной задачей.

По мнению руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, за счет низкой базы в этом году реальные располагаемые доходы населения могут выйти на положительную динамику в 2021-м. Однако о полном их восстановлении речи пока быть не может, отмечает эксперт. Исходя из ожиданий Минэкономразвития по безработице в 5,7% в среднем по году и снижения ее до 5,4% в следующем, получается, что должны вырасти зарплаты у тех, кто сохранит работу, продолжает Коган. Но уже сейчас многие столкнулись со спадом зарплат, добавил он.