Альфа-Банк планирует разместить трехлетние еврооблигации в объеме 300—350 млн евро, сообщил РИА Новости источник, знакомый с параметрами выпуска.

ABH Financial Limited, холдинговая компания банковской группы «Альфа-Банк», 1 и 2 июня проводит серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг с погашением через три—пять лет.

По словам собеседника агентства, эмитент склоняется к размещению евробондов на три года. Ориентир ставки купона для трехлетних бумаг составляет 3—3,5% годовых.

«Объем выпуска составит 300—350 миллионов евро, при этом он не будет увеличиваться», — сообщил он.

Организаторами выступят Альфа-банк, J.P. Morgan и UBS Investment Bank.

ABH Financial Limited в конце апреля 2020 года погасила выпуск еврооблигаций объемом 400 миллионов евро, размещенный в 2017 году.