Суммарные активы биржевых фондов, инвестирующих в золото, впервые в истории превысили 100 млн тройских унций, пишет «Коммерсант» . Так, согласно данным агентства Bloomberg, за последний день мая активы биржевых фондов, инвестирующих в драгоценный металл, выросли почти на 241 тыс. унций, до 100,15 млн унций (почти 3,12 тыс. тонн). За весь май активы фондов выросли почти на 417 тонн. С начала года активы фондов увеличились на 536 тонн.

Увеличение инвестиционного спроса происходит на фоне денежного стимулирования национальных экономик финансовыми регуляторами. По оценкам издания, в странах G20 программа помощи превышает 7 трлн долларов, в частности в США — 3,7 трлн долларов, в Европе — 1,7 трлн долларов. Также регуляторы снижают ставки. Меры по денежному стимулированию мировой экономики в перспективе должны сказаться на росте инфляции и, соответственно, повлиять на рост цены золота.

Высокий спрос на золото инвесторов компенсирует снижение спроса со стороны других потребителей, поддерживая котировки. По данным World Gold Council, по итогам I квартала 2020 года суммарный потребительский спрос на металл сократился на 28%, до 567 тонн, потребление в ювелирной отрасли упало на 39%, до 326 тонн. По данным агентства Reuters, на последней неделе стоимость золота на спот-рынке держится вблизи максимума с ноября 2012 года. В понедельник она достигала отметки 1 744 долларов за унцию. С начала года стоимость металла поднялась более чем на 15%.

В случае успешной борьбы с коронавирусом инвестиционный спрос на драгоценный металл может снизиться, считают участники рынка. Любые положительные новости о восстановлении экономик развитых стран после карантина также оказывают давление на цены металла. Золото как своеобразная страховка от кризиса может показать лучшие результаты в случае дальнейшей геополитической эскалации или второй волны пандемии, отмечают эксперты.