АКРА подтвердило кредитный рейтинг Морского Банка на уровне «B+(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.



«Кредитный рейтинг Морского Банка обусловлен слабой рыночной позицией, удовлетворительным уровнем достаточности капитала, слабым риск-профилем, адекватной позицией по ликвидности и фондированию, а также поддержкой со стороны основного акционера», — отмечается в сообщении.

Агентство сохраняет низкую оценку риск-профиля, отмечая ухудшение операционной среды. Общий объем кредитов с просрочкой более чем на 90 дней на 1 апреля 2020 года составил 6,5% (против 4,7% на 1 января 2019-го). При этом покрытие таких кредитов резервами приближается к 100%.

По данным аналитиков, диверсификация источников фондирования оценивается как приемлемая. На 1 апреля 2020-го средства десяти крупнейших групп кредиторов составили 29,3% совокупных обязательств банка.