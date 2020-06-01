Заубер Банк ввел новый вклад , а также повысил ставки по депозитам в рублях.

Новый вклад «Заубер — Годовой» можно открыть на 366 дней под 4% годовых.

«Заубер — Оптимальный Лайт» размещается сроком на шесть месяцев под 4,7% годовых (ранее – под 2,3%).

Доходность «Заубера — 400 дней» теперь составляет 4,02% годовых вместо 2,04%. Проценты начисляются по двум периодам: с первого до 365-й день — по ставке 4%, с 366-го по 400-й день — по ставке 4,2% годовых. При досрочном расторжении договора проценты начисляются в соответствии со ставкой за соответствующий период, уменьшенной на 1 п. п.

Минимальная сумма первоначального взноса по вкладам составляет 100 тыс. рублей. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно.