ВТБ запустил федеральную рекламную кампанию в целях поддержки бизнеса и предлагает предпринимателям пакет услуг РКО «На старте» с возможностью дистанционного открытия расчетного счета. Кампания направлена на представителей малого бизнеса, которые только начинают свое сотрудничество с банком, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Рекламная кампания разработана в рамках новой креативной концепции «Команда ВТБ», которая была заявлена в марте этого года. Каждый представитель команды выполняет свою миссию, помогая найти наилучшее финансовое решение в любой ситуации. На этот раз Федор Емельяненко — российский спортсмен, чемпион мира по смешанным боевым искусствам, приходит на помощь малому бизнесу. Главный герой кампании — реальный клиент ВТБ, предприниматель Галина Ларина. Она активно развивает свое дело, создавая одежду из использованных и переработанных пластиковых пакетов. Как начинающему бизнесмену ей необходима помощь наставника в принятии важных финансовых решений», — рассказали в банке.

Ключевое сообщение рекламной кампании — «ВТБ помогает делом малому бизнесу», предлагая пакет услуг РКО «На старте» новым клиентам банка на выгодных условиях, среди которых — бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета в рублях в течение 12 месяцев, подключение и использование интернет-банка, проведение неограниченного количества внутрибанковских платежей, а также до пяти платежей в другие банки.

Для открытия расчетного счета новым клиентам ВТБ дополнительно предлагается «Выездной сервис». Эта услуга предоставляется банком бесплатно и позволяет не только открыть расчетный счет без посещения банка, но и подключить пакет услуг «На старте».

В ходе рекламной кампании будут использованы ТВ, радио, наружная реклама, Интернет. Срок проведения кампании — с 1 июня по 5 июля.

