В период после окончания нерабочих дней в России почти вдвое выросло число оплат в сфере красоты, в 1,6 раза увеличилось количество оплат услуг страхования и риелторов. Такие данные получили ВТБ и входящий в группу оператор фискальных данных «Первый ОФД» при сравнении числа чеков по различным категориям услуг в период с 12 по 25 мая с периодом с 30 марта по 11 мая.

Среди услуг, за которые россияне стали чаще платить после окончания нерабочих дней, — услуги охраны (рост числа чеков на 57%), банковские (на 51%) и медицинские (на 45%).

Также, согласно результатам исследования, после начала смягчения режима самоизоляции россияне резко (на 52%) увеличили объем трат на услуги в сфере строительства, медицинских услуг (на 42%) и в сфере образования (на 47%).

Интересно, что объем оплаты услуг в сфере строительства после окончания рабочих дней вырос на 12% даже по сравнению со средними показателями февраля — марта. Еще одной категорией услуг, расходы на оплату которой увеличились по сравнению с периодом до введения режима самоизоляции, стала связь, однако здесь рост составил 4%.

Исследование проводилось на основе данных, полученных из всех регионов России.