Ранее на сайте Госдумы был размещен обновленный вариант законопроекта «О цифровых финансовых активах» ко второму чтению, вместе с ним — дополнительные документы, существенно меняющие регулирование криптовалюты и ответственность за нарушения, пишет «Коммерсант» . Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и даже рекламу. Для смягчения ситуации владельцам криптовалют предлагается судебная защита, но нужно отчитаться властям об их наличии.

Как пояснил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков, теперь законопроект отражает достаточно жесткую позицию российских регуляторов в отношении ограничения криптовалют в российском правовом поле. Если гражданин хочет работать с криптовалютой, он может делать это на зарубежных площадках, никто его к ответственности привлекать не будет, пояснил Аксаков.

По словам участников рынка и экспертов, законопроект о цифровой валюте не предполагает механизма, позволяющего владельцу цифровой валюты реализовать этот актив. С учетом того что в настоящее время нет запрета на обращение криптовалюты в России, отсутствие такого механизма повлечет необоснованное ограничение прав граждан и бизнеса, говорится в письме Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий в Министерство экономики.

Законопроект полностью блокирует легальную продажу основных мировых криптовалют в РФ, в первую очередь биткоина и эфира, пояснили эксперты. Также перечень разрешенных операций проработан плохо, криптовалюту можно передать по наследству, но нельзя подарить близкому родственнику или получить в результате раздела имущества с неверным супругом.

Правительство дает недвусмысленный посыл всем предпринимателям, деятельность которых так или иначе связана с криптовалютами, немедленно выводить свой бизнес из страны в другие юрисдикции, говорится в открытом письме Российской ассоциации криптовалют и блокчейна в Министерство экономики и Госдуму. По оценкам ассоциации, оборот рынка криптовалют составляет не менее 15 млрд долларов в сутки, из которых не менее 10% приходится на русскоязычные проекты. Исключение из экономики лишь одного сектора, майнинга, будет означать потерю для страны более 2 млрд долларов в год.

Компромиссным решением для отрасли может стать экспериментально-правовой режим, так называемая «песочница», считают юристы. Также эксперты предлагают разрешить торговлю криптовалютой хотя бы для тех площадок, которые получили разрешение ЦБ на торговлю «отечественными токенами» — цифровыми финансовыми активами. Иначе поправки о судебной защите теряют практическую ценность: российская судебная защита предоставляется активу, который мертвым грузом лежит в карманах его обладателя.