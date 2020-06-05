Visa в России запустила сервис, который поможет потребителям быстро и удобно оформить рассрочку при покупке товаров, говорится в релизе компании.



На первом этапе после запуска сервис доступен держателям карт рассрочки Visa Хоум Кредит Банка при покупке товаров в сети магазинов бытовой техники DNS в Новосибирске. Банк «Русский Стандарт» стал первым эквайером, предоставляющим инновационный сервис оформления рассрочки по картам Visa.

«Теперь, оплачивая товар на кассе магазина картой рассрочки Visa, у покупателя появилась возможность выбрать опцию «Рассрочка» непосредственно на POS-терминале. После этого клиент магазина увидит предложение своего банка по рассрочке и сможет выбрать срок, а также увидеть условия предоставления услуги. После согласия клиента с условиями предоставления рассрочки стоимость покупки будет разделена на равные части, а условия предоставления услуги — распечатаны на чеке», — отмечается в сообщении.

Сервис Visa призван упростить процедуру оформления рассрочки, экономя время для покупателей и ресурсы для продавцов, непосредственно в момент покупки и без дополнительного обращения в банк.