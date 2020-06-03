Группа ВТБ предупреждает об угрозе пересмотра всех инвестиционных сделок минувших лет, в том числе одобренных правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении группы относительно требования антимонопольщиков признать недействительной сделку по приобретению компанией «Открытие Промышленные инвестиции» у «ЛУКОЙЛа» 100% акций компании «Архангельскгеолдобыча» в 2017 году.

Как поясняет ТАСС в материале на эту тему, в конце мая 2020 года Федеральная антимонопольная служба обратилась в суд Архангельской области с иском о признании недействительной сделки по продаже принадлежавших «ЛУКОЙЛу» до 2017 года 100% акций АО «АГД-Даймондс» за 1,45 млрд долларов в пользу «Открытие Холдинга». Сообщалось, что ведомство выявило факт нарушения законодательства, который заключался в том, что «заявителем не была представлена информация о наличии у ряда бенефициаров АО «Открытие Холдинг» гражданства иного государства, что повлекло установление контроля над российским стратегическим обществом иностранными инвесторами». Позднее Банк непрофильных активов («Траст», крупнейший кредитор «Открытие Холдинга») сообщил, что оценивает сделку в сумму не более 700 млн долларов.

«Действия, направленные на ревизию решений правительственной комиссии за предыдущие годы, создают предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений, — предупреждают в ВТБ. — Более того, создается прецедент, который, по сути, позволяет новым собственникам пересматривать под надуманным предлогом любые сделки, совершенные предыдущими собственниками. При этом речь идет о сделке, состоявшейся между двумя частными коммерческими структурами. Очевидно, что госорганы в этой истории грубо используются в решении сугубо коммерческих задач. Это дезориентирует участников рынка и подрывает базовое условие для ведения бизнеса — доверие».

По мнению ВТБ, «особенно удивительно эти действия выглядят в период значительного ухудшения экономической ситуации в стране и мире на фоне пандемии коронавирусной инфекции». «В то время как правительство РФ и все деловое сообщество разрабатывают и реализуют планы по стабилизации экономики, ее восстановления и последующего роста, предпринимаются шаги, которые грозят обернуться бегством из России не только иностранных, но и российских инвесторов», — отмечают в банковской группе.

Группа ВТБ участвовала в сделке по «Архангельскгеолдобыче» в качестве консультанта со стороны покупателя и предоставляла кредитные средства для приобретения компании. Консультантом со стороны продавца выступал международный инвестиционный банк — Goldman Sachs. В ВТБ подчеркивают, что сделка прошла тщательную многостороннюю экспертизу, цена компании была признана рыночной обоими консультантами и удовлетворила покупателя и продавца. Участники сделки получили все необходимые разрешения и заключения со стороны контролирующих органов, включая разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, имеющей в своем составе руководителей министерств, ФАС России и представителей других государственных органов.

«Мы не сомневаемся, что в случае возможного процесса судебные инстанции вынесут взвешенное справедливое решение и не допустят пересмотра столь крупной, хорошо проработанной сделки, совершенной более трех лет назад. Однако к тому моменту уже сам факт данного судебного разбирательства может повлечь за собой приостановление хозяйственной и финансовой деятельности крупного российского предприятия на неопределенно длительный срок, разрушит всю процедуру одобрения и согласования подобных сделок, нанесет огромный ущерб привлекательности нашей страны для российских и зарубежных инвесторов», — отмечается в сообщении ВТБ.



Добывающая компания осуществляет разработку алмазоносного месторождения им. В. П. Гриба, расположенного на территории Архангельской области. Это месторождение — первое по запасам в Европе, четвертое в России и седьмое в мире, указывает ТАСС. Как сообщается на сайте компании, в сентябре 2018 года АO «Архангельскгеолдобыча» было официально переименовано в АО «АГД Даймондс».