В России запускается новая кредитная программа поддержки занятости под 2% годовых для компаний, работающих в отраслях, которые признаны пострадавшими от пандемии коронавируса. Срок погашения такого кредита — 1 апреля 2021 года.



Запустить специальную кредитную программу предложил президент РФ Владимир Путин. По его словам, государство само выплатит кредиты предприятий, выданные по новой программе, если работодатели сохранят 90% рабочих мест в течение полугода. Если будет сохранено 80% рабочих мест, то государство выплатит половину кредита и процентов по нему. Программа будет рассчитываться по льготной ставке 2% согласно такому расчету: один МРОТ на каждого работника за шесть месяцев. Кроме того, на 85% кредит будет обеспечен государственной гарантией.

На кредиты по льготной ставке 2% годовых, помимо пострадавших отраслей, смогут рассчитывать также социально ориентированные некоммерческие организации.

Как сообщал ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников, министерство заключило с банками соглашения по кредитам под 2% на поддержку занятости на 200 млрд рублей из 250 млрд, предусмотренных программой.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов ранее заявлял, что его аппарат будет отслеживать доступность новых кредитов для бизнеса под 2%. Он считает, что эти кредиты, да еще и с перспективой списания, «должны выглядеть заманчиво».



Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин просит предпринимателей сообщать обо всех трудностях при получении зарплатных кредитов под 2% годовых. «Мы призываем предпринимателей сообщать нам обо всех барьерах и трудностях, с которыми они могут столкнуться. Наша цель — донести эту информацию до ответственных органов государственной власти, чтобы как можно более оперативно преодолеть все возможные трудности, которые могут возникнуть при запуске новой программы», — сказал он.