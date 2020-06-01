Алексей Хавин, занимающий должность председателя правления Национального Клирингового Центра, может быть назначен членом правления Московской биржи. Соответствующий вопрос наблюдательный совет биржи рассмотрит на заседании 5 июня, говорится в сообщении площадки.

В случае положительного решения набсовета кандидатура Хавина будет направлена на согласование в Банк России, а затем вынесена на окончательное утверждение набсоветом биржи.

Одновременно ожидается, что 11 июня наблюдательный совет Национального Клирингового Центра рассмотрит вопрос о назначении Эдди Астанина председателем правления НКЦ. В настоящее время он является председателем правления Национального Расчетного Депозитария.

В случае утверждения Астанина во главе НКЦ планируется, что временно исполняющим обязанности руководителя НРД станет заместитель председателя правления НРД Мария Краснова.

Алексей Хавин обладает более чем 25-летним опытом работы в банковской сфере. Занимал руководящие должности в казначействе банка «Еврофинанс» и возглавлял казначейство Газпромбанка. С ноября 2010 года работает в НКЦ.

Эдди Астанин работает в группе «Московская биржа» с 1994 года. Первые 11 лет трудился на ММВБ, где прошел путь от ведущего экономиста до директора департамента государственных ценных бумаг и инструментов денежного рынка. В 2005 году перешел на работу в Национальный депозитарный центр (НДЦ). После преобразования в 2010 году НДЦ в НРД возглавил правление НРД. В 2015 году избран кандидатом от России в совет директоров системы межбанковских переводов SWIFT.



Национальный Расчетный Депозитарий имеет статус центрального депозитария РФ. Национальный Клиринговый Центр выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на российском финансовом рынке. И НРД, и НКЦ входят в группу Московской биржи и работают по лицензии небанковской кредитной организации.