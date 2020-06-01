В ЕС на фоне пандемии коронавируса обсуждают введение базового безусловного дохода для всех граждан стран Евросоюза; это помогло бы уменьшить различия между разными регионами, заявила РИА Новости официальный представитель ЕК Марта Вечорек.

Европейская комиссия в мае формально приняла к рассмотрению проект «Начало разработки безусловного базового дохода во всем ЕС», решение было опубликовано в официальном журнале Европейского союза. Инициатива, которая ранее рассматривалась на национальных уровнях в разных странах ЕС, теперь может приобрести общеевропейский масштаб.

Инициаторы проекта считают, что ЕС в рамках своей компетенции может «обеспечить каждому гражданину средства», гарантировать вовлеченность в жизнь общества. Этот проект должен также способствовать преодолению «региональных различий» и, как следствие, поможет большей экономической и социальной сплоченности в странах ЕС. При этом выплаты должны быть «индивидуальными и достаточно высокими».

Авторы инициативы ссылаются на 121 статью Договора о функционировании Евросоюза, в соответствии с которой Еврокомиссия может разрабатывать общие ориентиры экономической политики для государств — членов ЕС и передавать их на рассмотрение Европейского совета.

Как пояснила Марта Вечорек, 15 мая ЕК приняла решение о регистрации этой инициативы европейских граждан. «Цель этой инициативы заключается в том, чтобы Еврокомиссия внесла предложение о безусловном базовом доходе на всей территории ЕС, что уменьшило бы различия между разными регионами для укрепления экономической, социальной и территориальной сплоченности в ЕС», — сказала собеседница агентства.

При этом она подчеркнула, что сам факт регистрации инициативы не означает, что она принята в работу, но дает возможность организаторам приступить к сбору подписей в ее поддержку.