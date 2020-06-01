Транскапиталбанк снизил ставки по депозитам в рублях. Доходность вклада «ТКБ.Управляемый» (на 540 дней) составит 5,3% (вместо 5,8%), а депозита «ТКБ.Пополняемый» (на 181, 540, 900 дней) — 5,55—5,8% годовых (ранее — 5,75—6,1%). Возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются в конце срока.

«ТКБ.Постоянный доход» (на 370, 730, 1 110 дней) открывается под 5,8—6,25% годовых (прежде — под 6—6,55%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма вкладов — 50 тыс. рублей.

При оформлении онлайн также для отдельной категории клиентов действуют повышенные ставки.