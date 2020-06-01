Тинькофф Банк запустил для новых клиентов возможность оформить дебетовую карту Tinkoff Black и начать пользоваться ею без встречи с представителем и подписания договора. Об этом в понедельник сообщили в «Тинькофф».

«Виртуальную карту Tinkoff Black можно будет моментально пополнить сразу после выпуска и начать совершать платежи и покупки с кешбэком в Интернете и в офлайн-магазинах с помощью смартфона или смарт-часов. Подписать договор с банком и получить физическую карту с представителем «Тинькофф» можно будет уже позднее — до этого момента виртуальная Tinkoff Black будет функционировать в режиме «предоплаченной» карты», — поясняется в релизе кредитной организации.

Чтобы начать пользоваться виртуальной Tinkoff Black, нужно оставить заявку на открытие счета на лендинге, установить мобильное приложение «Тинькофф», авторизоваться, указав номер телефона, и задать пароль, указывают в банке. Далее в мобильном приложении необходимо подключить счет к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay и пополнить его переводом с другой карты или счета либо через Систему быстрых платежей. Сейчас эта возможность доступна для части клиентов на Android, в ближайшее время появится на iOS.

До подписания клиентом договора с представителем «Тинькофф» карта Tinkoff Black будет работать по принципу виртуального кошелька, использование которого предполагает ряд ограничений. Так, после оформления заявки на открытие счета и до получения пластиковой карты клиент сможет:

держать на счете до 15 тыс. рублей;

совершать платежи и покупки смартфоном на сумму до 15 тыс. рублей за одну операцию (расходный лимит — 40 тыс. рублей в месяц) с помощью Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay и в Интернете по реквизитам карты.

Чтобы повысить лимиты, клиенту нужно пройти упрощенную идентификацию: указать свои паспортные данные в мобильном приложении или обратиться с этой просьбой к сотруднику «Тинькофф» в чате приложения или по телефону. После прохождения упрощенной идентификации клиент сможет:

держать на карте до 60 тыс. рублей;

совершать платежи и покупки смартфоном на сумму до 60 тыс. рублей за одну операцию (расходный лимит — 200 тыс. рублей в месяц) с помощью Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay и в Интернете по реквизитам карты;

совершать внутрибанковские переводы или переводы на другую карту;

бесплатно переводить деньги по номеру телефона через Систему быстрых платежей;

бесплатно снимать наличные в банкоматах «Тинькофф» на сумму до 40 тыс. рублей в месяц.

Также до подписания договора с «Тинькофф» все держатели Tinkoff Black смогут пользоваться мобильным приложением «Тинькофф», оплачивать счета по QR-коду, копить кешбэк за покупки (1% за повседневные траты, 3—15% за покупки в выбранных категориях, до 30% по специальным предложениям от партнеров «Тинькофф»).



После подписания договора с «Тинькофф» у клиентов появится доступ к остальным возможностям карты Tinkoff Black. Они смогут получать 4% на остаток по счету, воспользоваться накопленным кешбэком, бесплатно снимать наличные в банкоматах «Тинькофф» (до 600 тыс. рублей в месяц); бесплатно пополнять счета, в том числе с карт других банков и наличными в банкоматах «Тинькофф» (у партнеров банка — без комиссии до 150 тыс. рублей в месяц); подключить до 30 счетов в разных валютах, переключать их между собой в мобильном приложении «Тинькофф», а также моментально осуществлять обмен денежных средств между счетами карты по банковскому курсу.