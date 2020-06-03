Шведский экономист, бизнес-тренер и футуролог Кьелл Нордстрем поделился мнением в интервью РБК , что через несколько десятилетий города, такие как Москва, Лондон и Шанхай, станут напоминать объединение небольших поселков. Самые развитые 600 городов будут обеспечивать 80% мировой экономики.

«Уже сейчас многие мегаполисы при всех своих урбанистических пейзажах не являются прежними городами. Они начинают расползаться на отдельные районы, внутри которых люди живут своей жизнью, — считает эксперт. — Например, вокруг университетов возникают поселения единомышленников — людей, которым интересны наука и образование». Прообразами городов будущего Нордстрем считает Кремниевую долину и израильский Реховот. «Например, Реховот — это своего рода университетский поселок внутри большого города. Такие поселки начнут возникать и в других крупных городах. Скажем, Шанхай превратится в россыпь примерно из 150 небольших городков», — полагает экономист.

По его словам, пандемия не сможет остановить ни один из процессов, которые уже на протяжении 25–30 лет меняют мировую экономику — глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.

«Я сам был удивлен, когда увидел, что люди пытаются справиться с пандемией именно в рамках больших городов. Заметьте, даже сильно пострадавший от пандемии Нью-Йорк жители не покидают. Кажется, наша любовь к городам, привязанность к ним оказались сильнее страха смерти», — отмечает Нордстрем.