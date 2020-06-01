Совет Федерации планирует рекомендовать правительству РФ ввести для россиян возможность досрочного выхода на пенсию в случае массовых увольнений при введении режима чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности. Об этом говорится в согласованном с руководством палаты проекте постановления Совфеда «О реализации мер по социальной защите граждан и обеспечению занятости населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции». Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

«Рассмотреть возможность подготовки предложений о внесении изменений в законодательство РФ в части установления в случаях массовых увольнений при введении режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, дополнительных гарантий социальной поддержки лиц предпенсионного возраста, предусматривающих их право на обеспечение трудоустройства и на получение страховой пенсии по старости досрочно при отсутствии возможности трудоустройства», — говорится в документе.



Сенаторы также планируют рекомендовать Кабмину рассмотреть возможность введения системы страхования работников на случай потери работы. Вопрос об утверждении постановления сенаторы рассмотрят на заседании 2 июня после правительственного часа с участием главы Минтруда Антона Котякова.