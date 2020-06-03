В Кабмине обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов, пишут «Известия» . Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали два источника в финансово-экономическом блоке правительства. Предполагается, что совокупный выпуск ОФЗ-н может быть увеличен в три-четыре раза. Кроме того, их можно будет купить с помощью индивидуального инвестиционного счета (ИИС), подтвердил замминистра финансов Алексей Моисеев.

По словам источников, инициатива сформулирована следующим образом: «Содействие росту долгосрочных сбережений населения и создание «длинных денег» для экономики за счет расширения продаж «народных» облигаций, в том числе облигаций государственного и субфедерального долга». Исполнителями названы Минфин, ФНС и ЦБ.

Облигации для народа в нынешних условиях могут быть рассмотрены под другим углом — как полноценный источник финансирования, сообщил изданию собеседник. Кроме этого, масштабный выпуск ОФЗ-н ранее не имел экономического смысла — доходность таких бумаг была выше примерно на 1 процентный пункт, чем в среднем по банковским депозитам. С уменьшением ключевой ставки ЦБ падает и стоимость заимствований для бюджета, поэтому народные облигации уже не выглядят столь дорогим для государства видом финансирования.

По мнению кредитных организаций, которые выступают агентами по продаже ОФЗ-н, сегодня инструмент пользуется спросом — в первую очередь у начинающих инвесторов. Популярны ОФЗ-н и в регионах, причем со временем доля пенсионеров среди их владельцев увеличивается.

Минфин пытается расширить программу привлечения средств по разным направлениям, чтобы финансировать кризисные расходы бюджета, пояснили аналитики. Действует ведомство в том числе на рынке облигаций федерального займа: например, только за 20 мая на трех аукционах Минфин продал ОФЗ на общую сумму 170 млрд рублей — это абсолютный рекорд дневного привлечения, отметили эксперты.

«Народные» облигации будут пользоваться популярностью у инвесторов, которые заинтересованы в максимально надежном размещении средств, ставка по таким инструментам будет выше, чем по депозитам на аналогичный период. Однако владельцы индивидуальных инвестиционных счетов могут свободно покупать более удобный инструмент — обычные ОФЗ, считают эксперты.